«Сделал много добра». Трамп заявил, что надеется попасть в рай после смерти

Трамп: не хочу попасть в ад, надеюсь на рай

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Мария Романова/Сгенерировано нейросетью]

Президент США Дональд Трамп поделился надеждой оказаться в раю после смерти. Об этом американский президент рассказал в интервью телеканалу CBS News.

Представитель СМИ поинтересовался у руководителя США, где он рассчитывает оказаться после кончины — в раю или аду.

«Надеюсь, что да. Я не хочу попасть в ад», — ответил республиканский политик.

В феврале Трамп говорил, что заслуживает рая, поскольку «сделал много добра». При этом американский лидер признавал, что неидеален. По его словам, несмотря на собственные недостатки, он совершил немало хороших дел для других людей.

Ранее сообщалось о том, что Мелания Трамп назвала исторической встречу России и Украины в Белом доме.

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