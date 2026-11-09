«Покупка на эмоциях — частая ошибка»: эксперт посоветовал покупать валюту до праздников

Эксперт Трепольский: валюту стоит купить до праздников для поездок в январе

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Рада Дешина]

Покупать валюту заранее стоит тем, кто планирует зарубежную поездку или обязательный платеж в начале января. Это поможет зафиксировать расходы и снизить зависимость от праздничных условий обмена, сообщил в интервью изданию «Газета.Ru» руководитель бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

По его словам, речь может идти об оплате аренды за границей, обучения или других заранее известных обязательств. Если же все расходы предстоят в рублях, покупать валюту только из-за приближения Нового года необходимости нет — покупка на эмоциях накануне праздников является частой ошибкой. Нужную сумму эксперт советует разделить на несколько покупок: это уменьшает зависимость от курса в конкретный день, хотя не гарантирует самый выгодный результат.

«Для бюджета в $2 тыс. покупка всей суммы по 85 рублей потребует 170 тыс. рублей. Если курс вырастет на 5%, до 89,25 рубля, расходы увеличатся до 178,5 тыс. рублей», — отметил Трепольский.

Перед обменом он посоветовал сравнить фактические курсы банков, комиссии и наличие нужных наличных, а также заранее проверить, каким способом удастся оплачивать расходы в стране назначения. Для непредвиденных трат эксперт призвал предусмотреть резерв в размере 10–15% бюджета поездки.

Ранее турэксперт Кодякова сообщила, что бронировать новогодний тур нужно за три месяца.

Читайте также

«Рыба стала доступнее». Треска в России подешевела почти на 7%

«Рыба стала доступнее». Треска в России подешевела почти на 7%

Молодежь до 44 лет: в Госдуме рассказали, как это поможет врачам с ипотекой

Молодежь до 44 лет: в Госдуме рассказали, как это поможет врачам с ипотекой

Портфолио сильнее резюме: эксперт рассказал, как бизнес выбирает специалистов с ИИ-навыками

Портфолио сильнее резюме: эксперт рассказал, как бизнес выбирает специалистов с ИИ-навыками

Цена золота не рухнет: аналитик рассказал о будущем драгметалла

Цена золота не рухнет: аналитик рассказал о будущем драгметалла

«Почти 40 тысяч»: раскрыт размер пенсии госслужащих

«Почти 40 тысяч»: раскрыт размер пенсии госслужащих

Подмосковье — в числе 17 регионов с высокими зарплатами

Подмосковье — в числе 17 регионов с высокими зарплатами

Где платят больше: топ‑отрасли по уровню зарплат в августе

Где платят больше: топ‑отрасли по уровню зарплат в августе

Газ в ЕС через «прокладку»: эксперт рассказал, как США хотят обойти запрет 2027 года

Газ в ЕС через «прокладку»: эксперт рассказал, как США хотят обойти запрет 2027 года

Дешевая рабочая сила или кадровое решение? Эксперт назвала главные риски привлечения работников из Индии

Дешевая рабочая сила или кадровое решение? Эксперт назвала главные риски привлечения работников из Индии

Соцвыплаты в России: в Госдуме рассказали, почему бюджет сокращается, а поддержка растет

Соцвыплаты в России: в Госдуме рассказали, почему бюджет сокращается, а поддержка растет

Binance приостановила ввод и вывод средств после возможной хакерской атаки

Binance приостановила ввод и вывод средств после возможной хакерской атаки

Ущерб от экономических преступлений в России достиг 457 млрд рублей

Ущерб от экономических преступлений в России достиг 457 млрд рублей

Добавьте mosregtoday.ru в избранное