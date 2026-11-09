«Покупка на эмоциях — частая ошибка»: эксперт посоветовал покупать валюту до праздников

Покупать валюту заранее стоит тем, кто планирует зарубежную поездку или обязательный платеж в начале января. Это поможет зафиксировать расходы и снизить зависимость от праздничных условий обмена, сообщил в интервью изданию «Газета.Ru» руководитель бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

По его словам, речь может идти об оплате аренды за границей, обучения или других заранее известных обязательств. Если же все расходы предстоят в рублях, покупать валюту только из-за приближения Нового года необходимости нет — покупка на эмоциях накануне праздников является частой ошибкой. Нужную сумму эксперт советует разделить на несколько покупок: это уменьшает зависимость от курса в конкретный день, хотя не гарантирует самый выгодный результат.

«Для бюджета в $2 тыс. покупка всей суммы по 85 рублей потребует 170 тыс. рублей. Если курс вырастет на 5%, до 89,25 рубля, расходы увеличатся до 178,5 тыс. рублей», — отметил Трепольский.

Перед обменом он посоветовал сравнить фактические курсы банков, комиссии и наличие нужных наличных, а также заранее проверить, каким способом удастся оплачивать расходы в стране назначения. Для непредвиденных трат эксперт призвал предусмотреть резерв в размере 10–15% бюджета поездки.

Ранее турэксперт Кодякова сообщила, что бронировать новогодний тур нужно за три месяца.