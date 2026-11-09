«Рыба стала доступнее». Треска в России подешевела почти на 7%

Оптовые цены на тихоокеанскую треску в России с середины сентября снизились на 6,8 процента. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ФГУП «Нацрыбресурс», с которыми ознакомилось РИА Новости .

Согласно представленной информации, стоимость килограмма трески на 14 сентября составляла 590 рублей, а к 2 ноября опустилась до 550 рублей.

В то же время, по данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), вылов трески в Дальневосточном бассейне увеличился на 2,5 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 104,2 тысячи тонн.

Ранее сообщалось о том, что с 1 января 2027 года начнется мониторинг цен на 24 продукта.