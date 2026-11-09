Жительница Подмосковья пожаловалась на пропажу либидо из-за задержки трудовой книжки

Жительница Московской области обратилась к бывшему работодателю с требованием компенсации морального вреда в размере 15 тысяч рублей. По ее утверждению, задержка выдачи трудовой книжки стала причиной утраты сексуального влечения. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Согласно изложенным обстоятельствам, после увольнения женщина ожидала получение документа почти месяц. Она ходатайствовала о направлении книжки заказным письмом, однако в отделе кадров ссылались на различные причины задержки — от карантинных ограничений до неработающего почтового отделения. В конечном итоге доставка документа была осуществлена курьером.

По словам заявительницы, в период ожидания у нее также наблюдались потеря аппетита и выпадение волос. Ухудшение самочувствия женщина связывала с переживаниями и, как она указала, обращалась за консультацией к психологу и неврологу.

Помимо компенсации морального вреда, бывшая сотрудница просила взыскать с работодателя заработок за месяц, который, согласно ее расчетам, был утрачен вследствие задержки документа. Разбирательство завершилось заключением мирового соглашения, условия которого не разглашаются.

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