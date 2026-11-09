«Усталость, которая не проходит». На какие болезни она может указывать?

Постоянная усталость и нехватка энергии могут объясняться не только недостатком сна. Как сообщила «Газете.Ru» врач-психотерапевт Ирина Крашкина, подобное состояние иногда сигнализирует об анемии, сбоях в работе щитовидной железы, депрессии или хронических недугах.

Кроме того, по словам специалиста, причиной могут выступать переутомление, стрессовые факторы, нехватка питательных веществ и эмоциональное выгорание. Записаться на консультацию к врачу следует в ситуации, когда слабость не проходит на протяжении нескольких недель, не исчезает после отдыха и препятствует обычной жизнедеятельности. Отдельного внимания заслуживают сопутствующие признаки, среди которых одышка, сонливость, учащенное сердцебиение, снижение веса или аппетита, болевые ощущения и резкие колебания настроения.

Для определения причин недомогания медик может направить пациента на анализы крови, исследование гормонов щитовидной железы, а при необходимости — на ЭКГ или УЗИ сердца.

Крашкина также рекомендовала проанализировать качество сна и рацион, оценить уровень нагрузки и понять, способен ли отдых вернуть силы. За снижением активности нередко стоят психологические факторы, в частности боязнь неудачи и дефицит мотивации. При подозрении на заболевание важно своевременно обратиться к специалисту.

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