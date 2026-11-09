«Ребенок должен понимать, за что». Учителя будут пояснять школьникам оценки за поведение

Бабарыкина: учителя будут давать пояснения школьникам к оценкам за поведение

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Алабина]

Педагоги будут предоставлять конструктивную обратную связь при оценивании поведения школьников, разъясняя учащимся и их родителям основания для выставления соответствующей отметки. Об этом РИА Новости сообщила эксперт Минпросвещения РФ, ведущий научный сотрудник Института воспитания Надежда Бабарыкина.

В текущем учебном году проводится апробация системы оценки поведения для учеников 2–8 классов. В каждом регионе России для участия в ней отобрано не менее десяти общеобразовательных организаций.

«Механизм оценивания поведения обучающихся в образовательной организации предусматривает наличие конструктивной обратной связи родителям и школьникам от педагога с объяснением причин выставления конкретной оценки», — заявила Бабарыкина, подчеркнув, что оценка поведения должна способствовать синхронизации требований со стороны семьи и школы.

По ее словам, оценивание поведения будет содействовать формированию уважительного отношения к старшим и сверстникам, а также развитию навыков самоконтроля и умения следовать правовым и социальным нормам.

«Оценивание поведения необходимо не только для поддержания дисциплины в образовательной организации, но и для подготовки детей к жизни в гражданском обществе, к сознательному соблюдению законов, норм и правил, установленных государством и обществом», — пояснила Бабарыкина.

Ранее сообщалось о том, что оценка поведения не будет влиять на допуск к экзаменам.

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