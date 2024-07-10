«Автодор» отрицает движение ВАЗ-2110 по встречной полосе на трассе 4 июля

В «Автодоре» сообщили, что 4 июля получали звонок от обеспокоенного водителя, который заметил движение автомобиля ВАЗ-2110 по встречной полосе. Однако данная информация не подтвердилась, сообщает inkazan.ru .

Читатель Inkazan Роман сообщил редакции, что в четверг, 4 июля, стал свидетелем, как автомобиль отечественного производства направлялся по встречной полосе на трассе.

«Нам навстречу ехал автомобиль ВАЗ-2110 цвет синий, только случайно мы успели перестроиться на первую полосу. Что это и кто это?» — сообщил читатель Роман.

Водитель позвонил по номеру службы аварийных комиссаров (*2323) и сообщил о нарушении. Ему ответили, что вероятнее всего водитель ВАЗ-2110 перепутал направление движения.

В «Автодоре» редакции сообщили, что отреагировали на полученную информацию. На место, где Романом был замечен нарушитель, оперативно прибыл экипаж аварийных комиссаров. Сотрудники пересмотрели камеры видеонаблюдения.

«Движения транспортного средства по встречному направлению также зафиксировано не было», — резюмировали в госкомпании.

В «Автодоре» рассказали, как поступили, если бы информация о нарушителе подтвердилась. На табло, размещенных на трассе скоростного движения, появились бы предупреждающие об опасности записи. В подобных случаях сотрудники также приезжают на трассу и сигнализируют об опасности флажком или жезлом, включают динамический знак, который установлен на специализированном транспортном средстве. Все действуют, согласно четко урегулированной системе внутренних правил.

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