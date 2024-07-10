Глава Минтранса России Старовойт назвал причины проведения дорожного ремонта в сезон отпусков

По словам министра транспорта РФ Романа Старовойта, работа с асфальтобетоном должна проводиться при положительных температурах, в связи с чем ремонта трасс в сезон отпусков избежать не выйдет. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что блогеры и СМИ ругают дорожных работников за ремонт на трассах в зимний сезон. Однако те работы, которые можно выполнять в зимний период, выполняются именно зимой. Однако работа с асфальтобетоном технологически проводится только при плюсовых температурах.

По мнению главы Минтранса России, ведомство старается все объяснять населению и в основном оно относится к подобным ремонтным работам с пониманием.