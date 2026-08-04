Огурец-альбинос вырос на даче в Дубне: почему один плод стал белоснежным и безопасно ли его есть

Житель Дубны собрал на своем дачном участке необычный урожай — среди обычных зеленых огурцов оказался один практически белого цвета. Редкая природная аномалия удивила не только самого садовода, но и местных дачников, которые обсуждают «огурец-альбинос» в социальных сетях, сообщил REGIONS.

«Три нормальных огурца, а четвертый — не в мать и не в отца!» — с иронией отмечает садовод, показывая свой необычный урожай.

Дачник рассказал, что среди четырех нормальных зеленых плодов оказался один практически белый. По его словам, все четыре огурца росли на одном кусте, получали одинаковый уход, полив и подкормку. Никаких внешних отличий в развитии растения не наблюдалось — белый цвет проявился только у одного плода.

Новость о белом огурце быстро разлетелась по дачным сообществам Дубны. В комментариях садоводы шутят о «королевском огурце», предлагают назвать его «Снежок» и гадают, можно ли собирать семена с такого необычного плода для посадки в следующем году. Агроном Светлана Тихомирова объяснила, какие причины могут привести к появлению белого огурца.

«В процессе роста растения могут происходить случайные генетические сбои, которые приводят к изменению окраски отдельных плодов. Это не передается по наследству стабильно, поэтому собирать семена с такого огурца для размножения бессмысленно — в следующем году вы вряд ли получите белые плоды», — говорит агроном.

По словам эксперта, речь идет о нарушении синтеза хлорофилла, зеленого пигмента, который отвечает за окраску плодов. Такое явление встречается довольно редко и может быть вызвано несколькими факторами. Тихомирова также не исключила вирусную природу «овощной аномалии».

«Некоторые вирусные заболевания огурцов могут вызывать обесцвечивание плодов. Но в этом случае обычно страдают несколько плодов на растении, а не один. Если остальные огурцы нормальные, скорее всего, речь идет именно о случайной мутации», — подчеркнула специалист.

Многих дачников волнует вопрос безопасности употребления необычного овоща. Агроном успокоила: белый огурец не представляет опасности для здоровья, его можно есть наравне с обычными зелеными плодами. Однако для сохранения семян такой огурец не подходит — генетическая мутация может не передаться следующим поколениям.

«Белый огурец абсолютно безопасен для употребления в пищу. По вкусу и питательной ценности он практически не отличается от обычного зеленого огурца», — резюмировала эксперт.

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