В Подольске благоустроили сквер на площади Ленина
Благоустройство сквера на площади Ленина завершили в Подольске
Фото: [Министерство благоустройства МО]
В Подольске провели благоустройство сквера на площади Ленина, работы прошли по программе «Формирование комфортной среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Площадь территории составляет 2,6 га, там появились новые пешеходные дорожки с современным освещением и системой видеонаблюдения, садово-парковое оборудование и уличные библиотеки, амфитеатры для проведения мероприятий. Кроме того, специалисты обустроили входные группы, качели и навесы для отдыха, спортивное оборудование, информационные стенды и павильоны, фонтан.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.