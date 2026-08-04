Раскрыта судьба брата Геннадия Хазанова: 69-летний мужчина редко появляется дома

Тайна исчезновения брата известного артиста Геннадия Хазанова, наконец, прояснилась. 69-летний Андрей Лукачер, о пропаже которого стало известно в июне, оказался жив. Однако, как выяснилось, он ведет бродяжнический образ жизни: не возвращается в свою квартиру на Белореченской улице, не выходит на связь с семьей и продолжает гулять по Москве.

Как пишет MK.RU, родственники, включая племянницу пропавшего, пытались найти его своими силами, но безуспешно. Женщина подала заявление в полицию, но не стала обращаться к поисковым отрядам.

Правоохранители сообщили, что Андрея периодически замечают камеры видеонаблюдения. По словам его родственницы, на видео он выглядит здоровым, но продолжает жить на улице. Семья по-прежнему надеется, что он вернется домой.

Стоит отметить, что история отношений Хазанова с братьями — Андреем и Юрием Лукачерами — долгое время оставалась загадкой. О существовании младших братьев артист узнал только в 2021 году.

Отец Геннадия, Виктор Лукачер, не состоял в браке с его матерью — Ираидой. Когда она сообщила о беременности, Виктор вернулся к законной жене, которая позже родила ему двух сыновей — Юрия и Андрея. Именно из-за этого Геннадий получил фамилию матери. Братья жили в одном доме в центре Москвы, но артист даже не подозревал о их существовании.

В 2000-х Андрей и Юрий пытались наладить контакт с известным родственником, но стать ближе не удалось. Весной 2024 года умер Юрий Лукачер. После его смерти Хазанов заявил, что видел брата всего лишь раз в жизни и его с ним ничто не связывало.

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