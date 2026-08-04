Ариана Гранде назвала паузу в карьере обдуманным решением

Ариана Гранде, одна из самых ярких поп-звезд современности, наконец прояснила ситуацию со своим будущим в музыке. Певица заявила, что решение взять паузу в публичной деятельности было обдуманным и принятым задолго до того, как слухи попали в прессу, пишет Variety.

Ариана опровергла предположения о том, что уходит из-за критики своей внешности или под давлением обстоятельств.

«Это не было реакцией на что-либо, это не было импульсивным решением», — сказала Гранде.

По словам 33-летней артистки, она уже давно, непублично, приняла это решение осознанно и обдуманно. Гранде подчеркнула, что хочет поделиться этим с поклонниками, потому что знает: фанаты беспокоятся, что нечто негативное может разрушить ее жизнь. Она заверила, что чувствует себя счастливой и здоровой, несмотря на пристальное внимание общественности.

Свой тур Eternal Sunshine певица назвала «величайшим опытом» в своей творческой жизни. Однако, как сообщает журнал People, после завершения мирового тура Ариана намерена «сделать шаг назад от публичности». Причиной стало то, что постоянное обсуждение ее внешности и здоровья превратилось в серьезную эмоциональную нагрузку.

Ранее певица Юлия Савичева объявила об уходе из соцсетей из-за хейта.