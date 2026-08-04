«Мострансавто» с начала 2026 года передало на переработку более 308 тонн старых шин

АО «Мострансавто» с начала 2026 года передало на переработку более 308 тонн шин. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«С начала 2026 года Мострансавто передало на переработку более 308 тонн изношенных шин — это ориентировочно до 12 тыс. покрышек, утративших эксплуатационные свойства», - отметили в ведомстве.

В рамках переработки старые шины измельчают в резиновую крошку. Она может быть использована для производства дорожных покрытий, стройматериалов, покрытий для детских площадок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Ликинский автобусный завод передал 15 автобусов для работы на маршрутах «Мострансавто».