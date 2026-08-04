Председатель Мособлизбиркома рассказал о подготовке к выборам в Подмосковье

«Большая нагрузка ложится также и на политические партии, волонтерские организации, Общественного палату. Чем больше избирателей, тем больше усилий требуется региону для того, чтобы удовлетворить все потребности, которые необходимы для волеизъявления граждан», - сказал Березкин.