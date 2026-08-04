Председатель Мособлизбиркома рассказал о подготовке к выборам в Подмосковье
Илья Березкин рассказал, как Подмосковье готовится к выборам
Фото: [Официальный канал Мособлизбиркома в MAX]
Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин рассказал о подготовке к выборам в Подмосковье. Он отметил, что в связи с ростом числа избирателей увеличивается нагрузка в рамках подготовки членов избирательных комиссий и организаторов выборов.
«Большая нагрузка ложится также и на политические партии, волонтерские организации, Общественного палату. Чем больше избирателей, тем больше усилий требуется региону для того, чтобы удовлетворить все потребности, которые необходимы для волеизъявления граждан», - сказал Березкин.
По его словам, численность избирателей в Подмосковье на 1 июля составляла более 6,1 млн. Самая большая численность избирателей в Балашихе. Число членов участковых комиссий составляет 36 тыс. человек.
«Мы видим, что новые информационные технологии, новые средства коммуникации, связи, интернет-сервисы, такие как «Госуслуги», портал vybory.gov.ru — они все позволяют нам максимально близко дотянуться до непосредственно наших избирателей», - добавил Березкин.