Дождь и снег не помеха: обновленный павильон для маршрута № 5 открыли в Волоколамске

Жители Волоколамска дождались перемен у остановки «Болгарский городок» на Рижском шоссе. Вместо открытой посадочной площадки здесь смонтировали полноценный павильон для пассажиров автобусного маршрута № 5. Теперь ожидание транспорта не зависит от капризов погоды.

Инициатива исходила от местных жителей – они неоднократно жаловались на отсутствие элементарного укрытия на этом участке. Раньше людям приходилось стоять под дождем, снегопадом или палящим солнцем, поскольку оборудована была лишь посадочная зона.



Новая конструкция закрытого типа рассчитана на пассажиропоток с запасом: длина павильона – 4 метра, ширина – 1,7 метра. Внутри установлена скамья, рядом появилась урна. Каркас выполнен из прочной стали, а остекление – многослойное, что гарантирует устойчивость к перепадам температур и механическим нагрузкам.



Особый акцент – на детской безопасности. Остановкой активно пользуются учащиеся местной гимназии, и теперь ребята могут ждать автобус в защищенном пространстве.



Объект проинспектировала глава Волоколамского округа Наталья Козлова. После осмотра она поручила оперативно разместить на павильоне актуальное расписание движения маршрута № 5.

«Продолжаем приводить в порядок остановочные пункты и улучшать городскую инфраструктуру с учетом обращений жителей», – отметила глава муниципалитета.

Работы выполнены в рамках планового благоустройства, следующая точка в графике – остановки с аналогичными запросами от горожан.