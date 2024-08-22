Авиабилеты в РФ резко подорожают из-за роста цен на топливо

Причина возможного подорожания — рост цен на авиатопливо. Перевозчики заявили, что в настоящее время стоимость уже достигла рекордного значения. Одна из компаний направила письмо, в котором просит профильное ведомство согласовать план действий в случае образования дефицита топлива из-за скачка цен.

В комментарии под новостью подписчики пишут, что не удивлены очередным повышением. В последнее время многие цены становятся выше, чем были ранее. Однако уровень заработных плат остается прежним во многих регионах РФ.

Ранее в «Аэрофлоте» корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» пояснили причину, почему стоимость билетов на Бали утром составляла от 55 тыс. руб. за человека, а днем этого же дня достигла 442 тыс. руб.