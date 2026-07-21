Слабый квартал «Северстали», шорт-сквиз «ЕвроТранса» и индекс выше 2000: что происходит на рынке 21 июля

По данным аналитика, металлургический гигант «Северсталь» обнародовал операционные и финансовые итоги второго квартала текущего года. Ключевые показатели компании продемонстрировали разнонаправленную динамику. Выручка за отчетный период уменьшилась на 9% относительно аналогичного отрезка прошлого года, остановившись на отметке ₽169,6 млрд. Показатель EBITDA и вовсе рухнул на 38%, составив лишь ₽24,4 млрд. Свободный денежный поток остался в глубоком минусе — отрицательное значение достигло ₽29,8 млрд, тогда как годом ранее этот показатель составлял минус ₽3,6 млрд.

«Мы полагаем, что в 2026 году выплат не будет: инвестпрограмма и слабая конъюнктура рынка не оставляют пространства для акционерных вознаграждений», — отметил аналитик.

Представители менеджмента пояснили, что ужесточение денежно-кредитной политики продолжает оказывать давление на спрос в сталелитейной отрасли. Тем не менее в июне аналитики компании зафиксировали некоторые признаки оживления строительного сектора. Совет директоров принял ожидаемое решение: дивиденды по итогам первого полугодия выплачиваться не будут.

На этом фоне выделяется динамика акций «ЕвроТранса», считает эксперт. Бумаги подорожали более чем вдвое после того, как Московская Биржа с 21 июля ввела запрет на короткие продажи. На рынке развернулся классический шорт-сквиз — принудительное закрытие коротких позиций на фоне низкой ликвидности вытолкнуло котировки на экстремальные уровни. Эксперты называют этот рост спекулятивным и советуют воздержаться от покупок.

По мнению аналитика, индекс МосБиржи сумел закрепиться выше ключевой психологической отметки в 2000 пунктов. Это может послужить опорой для краткосрочного восходящего движения. Ближайшая зона поддержки расположена на 1950 пунктах, сопротивление находится на уровне 2050 пунктов.

Ранее сообщалось, как рынок отреагировал на конфликт США и Ирана.

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