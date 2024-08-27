«Авито Работа»: 49% работающих россиян готовы сменить профессию

В пресс-службе сервиса «Ридусу» сообщили, что 54% опрошенных женщин и 44% респондентов мужского пола готовы пройти обучение, чтобы трудоустроиться по новой специальности. Наиболее заинтересованными в смене вида деятельности оказались сотрудники в возрасте от 25 до 34 лет (55%) и от 35 до 44 лет (57%). Чаще всего завершить карьеру хотят специалисты банкинга и инвестиций (65%), онлайн-торговли (60%), маркетинга, рекламы и PR (57%).

22% респондентов ни разу не меняли профессию. В «Авито Работа» отметили, что в данную категорию преимущественно вошли россияне в возрасте от 18 до 24 лет, которые только начали работать после получения профобразования. 32% россиян категорически не намерены менять профессию. 18% опрошенных хотели бы, но не имеют возможность пройти курсы или поступить в вуз. 23% респондентов испытывают опасения, что не найдут более выгодные предложения. 13% работающих россиян не имеют финансовой возможности переобучиться.

Ранее сообщалось, что практически половина от общего числа людей, занятых в экономике Подмосковья, работают в сегменте МСП.