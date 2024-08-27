Почти половина от общего числа людей, занятых в экономике Подмосковья, работают в сегменте МСП

На сегодняшний день в сфере малого и среднего предпринимательства Подмосковья, включая индивидуальных предпринимателей, трудятся 49,2% от общего числа людей, занятых в экономике региона. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По данным опубликованного исследования численность занятых в сегменте МСП в Московской области составила 1,96 млн человек, а прирост количества занятых в сфере МСП с учетом индивидуальных предпринимателей в годовом исчислении составил 11,5%.

В ведомстве уточнили, что подобная динамика в случае Подмосковья объясняется в том числе «эффектом высокой базы», ведь регион уже сейчас входит в число лидеров по развитию сектора МСП, который формирует около трети подмосковной экономики.

Напоминаем, что Подмосковье оказывает компаниям МСП разностороннюю поддержку: как финансового, так и нефинансового характера. Поддержка сектора осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».