«Авито Работа»: работающие россияне в месяц тратят на обед 9 208 рублей

Аналитики портала «Авито Работа» посчитали, сколько денег в среднем тратит на обед работающий россиянин при стандартном графике 5/2, сообщает ridus.ru . В среднем работающие россияне ежедневно тратят на обед около 438,5 рублей.

За месяц на обед уходит 9 208 рублей. Во время перерыва россияне предпочитают обедать:

едой, приготовленной дома и расфасованной по контейнерам (55%);

в столовых или буфетах, где предлагают еду по доступным ценам (14%);

готовыми блюдами, купленными в магазинах (8%);

едой, предложенной на бесплатной основе работодателями (5%);

блюдами, которые привозят доставщики (6%);

в ресторанах или кафе (7%).

Примечательно, что женщины стараются чаще экономить на еде в обед на рабочем месте, чем мужчины.

438,5 рублей — столько тратит в среднем сотрудники компаний или предприятий. Минимальная сумма, которую приходится ежедневно тратить на еду, составляет 200 рублей, а максимальная — тысяча. Стоимость обеда напрямую связана с величиной заработной платы.

Ранее мы сообщали, что американская сеть быстрого McDonald’s готовится выпустить дешевое комбо для своего меню из-за повсеместной экономии местных потребителей.