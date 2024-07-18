«Авито Работа»: за год пять профессий стали более высокооплачиваемыми

Аналитики «Авито Работа» назвали RostovGazeta пять специальностей, которые стали самыми высокооплачиваемыми по итогам года в Ростовской области: брокеры, риэлторы, агрономы, аналитики и инженеры.

Самой высокооплачиваемой профессией на протяжении длительного времени оставалась работа представителей IT. Их востребованность не снижается. Однако первое место рейтинга заняла профессия брокера. Брокеры контактируют с покупателем и продавцом. В обязанности специалиста входит контролировать, чтобы сделка закончилась успешно для двух сторон. За последний год доход брокеров вырос на 48%. Средняя заработная плата — 136,4 тысячи рублей.

Второе место занимает профессия риэлтора. В среднем специалист получает 126,4 тысячи рублей. Уровень зарплаты вырос на 12%. Прибыль брокеров и риэлторов зависит от количества и суммы совершенных сделок.

Профессия агронома также стала более престижной. Теперь работодатель предлагает специалистам в среднем 82,8 тысячи рублей. Доход за год возрос на 13%. Четвертую позицию рейтинга заняла профессия аналитиков, чья заработная плата за год выросла на 16%. Пятую позицию заняли инженеры, у которых зарплата стала выше на 32%. Специалисты из разных областей получают в среднем 82,3 тысячи рублей.

Ранее специалист Алена Чукина рассказала о мешающем смене профессии стереотипе о стабильности.