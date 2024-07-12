Специалист Чукина рассказала о мешающем смене профессии стереотипе о стабильности

Многие люди тяжело преодолевают страх при смене профессии, но чаще всего он ничем не обоснован. В беседе с RT карьерный специалист Алена Чукина отметила, что чаще всего перейти на новое место работы мешает распространенное мнение о положительной стабильности.

Новая работа может открыть новые связи, возможности и подарить полезные навыки, однако решиться на смену профессии не так легко. Всему виной неуверенность в своих силах, страхи о финансовой неустойчивости, а также стереотип о стабильности. Все эти моменты, как говорит эксперт, решаемы и поддаются контролю. Стоит лишь обуздать их, как можно открыть двери в новые специальности.

В первую очередь Чукина советует четко определить план по смене работы. Для этого нужно составить список своих навыков, опыта, а затем наметить, что нужно еще изучить для новой профессии. Главное также определить время, которое потребуется на обучение. Проще действовать, когда все расписано максимально подробно.

Вместе с этим карьерный эксперт отметила, что в России распространено мнение о том, что стабильная работа — это хорошо. Однако ситуации бывают самые разные, а выполнение одной и той же деятельности мешают развитию.

«Именно стабильность лишает нас возможности полностью раскрыть свой профессиональный потенциал. Если человек 15 лет проработал на одном месте и по одной специальности, требования современного рынка труда могут его сильно пугать», — добавила специалист.

Также Чукина отметила, что некоторые борются со страхом смены профессии, находясь в постоянном развитии. Эксперт советует действовать сразу и не тянуть, чем пытаться углубиться в страхи. Анализ своих возможностей нужен, но не такой, чтобы это доводило до паники.

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