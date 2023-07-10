Авто с пьяным водителем и пассажирами перевернулось в кювет: подробности ДТП под Омском

В воскресенье, 9 июля, 65-летний водитель LADA Granta выполнял просьбу своего знакомого. Перевозил маленькую девочку и молодого юношу. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет. Автомобиль перевернулся.

Водитель и пассажиры получили травмы. Все трое госпитализированы, но без угрозы летального исхода. Владелец LADA Granta теперь должен понести ответственность: либо лишиться прав сроком на два года, либо заплатить штраф в размере 30 тыс рублей. В настоящее время полиция продолжает выяснять все причины ДТП.