Автобус с 40 работниками горно-обогатительного комбината снесло в кювет в Якутии

На технологической трассе, ведущей к ГОК «Инаглинский», произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рабочего автобуса, сообщил телеграм-канал прокуратуры Республики Саха (Якутия).

Ведомство предоставило предварительную информацию. Предполагается, что автобус марки Higer вез 40 работников горно-обогатительного комбината.

«Ряд граждан получили ушибы», — сообщили в прокуратуре.

Сотрудники прокуратуры проверяют причины ДТП. В первую очередь они установят, в каком состоянии находилось транспортное средство перед выездом из гаража. Кроме того, оценят соблюдение правил дорожного движения, предусмотренных законодательством. Также проверят, не было ли второстепенных причин.

По итогам проведенной работы при наличии оснований будет возбуждено уголовное дело. Более детальная информация о состоянии пострадавших в ДТП рабочих на данный момент отсутствует.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье погибли два вахтовика, которые находились в опрокинувшемся автобусе.