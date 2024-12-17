В Забайкалье перевернулся автобус с вахтовиками: два человека погибли

В Забайкальском крае произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с пассажирским автобусом, перевозившим вахтовиков.

Во вторник, 17 декабря, на 426 км автодороги «Могойтуй-Сретенск-Олочи» в Газимуро-Заводском районе перевернулся пассажирский автобус марки Yutong, перевозившего сотрудников строительной компании.

Пресс-служба регионального УМВД сообщила, на месте происшествия погибли два человека. По предварительным данным, что водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство перевернулось вне проезжей части.

Внутри автобуса находился 21 пассажир. Четверых из них с различными травмами госпитализировали.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следственный органы продолжают проверку для установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения автобуса с электроопорой в Тольятти в больницу попали шесть человек.