Автобусы Кузбасса выходят на маршрут с неисправностью тормозной системы

В четверг, 22 августа, сотрудники Госавтоинспекции проверили техническое состояние пассажирского общественного транспорта. Выяснилось, что автобусы выходят на линию с неисправностью тормозной системы, сообщил sibdepo.ru.

В отделении пропаганды БДД кемеровской ГАИ редакции сообщили, что в ходе рейда сотрудники выявили шесть нарушений. Наиболее опасным назвали неисправность тормозной системы, по причине которой в самый непредсказуемый момент может произойти дорожно-транспортное происшествие. Жизнь и здоровье горожан находятся под угрозой.

Подобные проверки проходят на регулярной основе. На протяжении летнего сезона было выявлено порядка 200 нарушений. Специалисты проверяют состояние пригородных и городских автобусов, уделяя также внимание документации. Водителям предоставляют некоторое время для устранения неточностей.

«Многие и не думают о страшных последствиях, которые могут произойти из-за банального нарушения правил дорожного движения», — сообщил заместитель начальника отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городу Кемерово Сергей Белов.

Чаще всего нарушения фиксируют в несоблюдении режима труда и отдыха водителями, что также сказывается на их внимательности во время управления транспортным средством. Также выявляют различные технические неисправности.

Ранее сообщалось, что министр транспорта Кузбасса наградил благодарственным письмом водителя автобуса Бовина за спасение пассажира.