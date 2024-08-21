Министр транспорта Кузбасса наградил водителя автобуса за спасение пассажира

В Министерстве транспорта Кузбасса проинформировали о награждении водителя автобуса Константина Бовина, который осенью 2023 года оказал первую медицинскую помощь пассажиру, сообщил sibdepo.ru.

Пассажиру стало плохо в салоне автобуса. Водитель в первую очередь оказал ему медицинскую помощь самостоятельно. Сразу после этого он вызвал бригаду скорой помощи. Константин также связался с родителями пассажира. Когда медики провели осмотр и отпустили пациента, его уже ожидали родственники.

Министр транспорта Кузбасса во вторник, 20 августа, вручил благодарственную награду. Он отметил, что совершить такой поступок мог только добрый и отзывчивый человек, профессионал своего дела. Водителя поблагодарили за проявленную бдительность. Его действия вызывают чувство гордости и являются примером для подражания. Константин работает водителем автобуса около пяти лет.

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