«Автодор» сообщает о временном перекрытии движения на участке трассы М-12 «Восток» из-за непогоды

«Автодор» на странице в интернет- мессенджере сообщает о временном перекрытии движения на одном из участков трассы М-12 «Восток» в связи с ухудшением погодных условий.

Движение приостановлено на участке трассы, которая начинается в Канаше (город Чувашской Республики) и заканчивается в Шали (село, которое расположено в республике Татарстан). Трасса М-12 была построена, чтобы жители России могли быстро и с комфортом добираться из столицы в Казань.

В ГУ МЧС по Республике Татарстан предупреждали об ухудшении погодных условий заранее. В среду, 17 января, ожидается порывистый ветер, обильные осадки в виде снега и метель. Аналогичный прогноз сообщили жителям Чувашской Республики. Если в Татарстане ветер будет достигать 25-27 м/с, то в Чувашской Республики — 21 м/c.

Ранее ростовский спасатель Артем Белков рассказал, как вести себя на улице в морозное время пешеходам и водителям: тепло одеваться и не выходить из дома без лопаты.