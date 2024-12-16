Автоэксперт Шапарин раскритиковал предложение сделать платным проезд по МСД

Заместитель мэра столицы по вопросам промышленности и транспорта Максим Ликсутов допустил вариант платного проезда на МСД для жителей города и области в связи с растущей загруженностью, сообщил «Коммерсантъ». Эксперт Шапарин обратил внимание, что строительство МСД выполняли за счет бюджетных средств. По мнению эксперта, платной тогда можно сделать тротуары и ливневую канализацию. Однако подобное решение станет нонсенсом.

«Если сделать эту трассу платной, то ею будут пользоваться только исключительно богатые москвичи. Для всех остальных останутся альтернативы в виде тех улиц, набережных и так далее, которые были до МСД», — в разговоре с «Абзацем» подчеркнул вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Эксперт Антон Шапарин высказал мнение, что предложенная инициатива не устранит проблему загруженности дорог. Автомобилисты будут избегать платных участков. Тогда пробки образуются на других близрасположенных трассах. Автоэксперт напомнил, что изначально МСД строили с целью разгрузки других участок дорог.

«А сейчас выясняется, что трасса не для снятия нагрузки, а для того, чтобы уважаемые люди, которые могут позволить себе платить, могли с ветерком прошвырнуться по еще одной магистрали», – возмутился Шапарин.

Ранее сообщалось, что Ликсутов назвал программу, реализация которой избавит Москву от пробок.