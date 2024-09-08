Стал известен срок избавления Москвы от пробок

По словам главы Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова, ситуацию на столичных дорогах улучшит московская программа, действующая до 2030 года. Об этом сообщил Life.ru.

Он добавил, что также планируется расширение метрополитена для максимального удобства общественного транспорта.

По мнению Ликсутова, окончательно искоренить пробки получится только в будущем, когда люди пересядут на беспилотные автомобили, которые станут управляться посредством нейросети.

Он отметил, что, помимо этого, согласно распоряжению Сергея Собянина, в транспорт будет внедрена система, когда трафик пассажиров станет отслеживаться в режиме онлайн. На те направления, где пассажиропоток самый большой, станут добавлять дополнительные автобусы.

Ранее автоэксперт Евгений Балабас заявил, что включенный кондиционер в пробке продлевает жизнь двигателя автомобиля.