Автоинструктор Цыганков пояснил, почему россияне ездят на красный свет
Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Роман Савельев]
Автоинструктор Сергей Цыганков поддерживает инициативу ЛДПР о наказании за опасное вождение, сообщил «Ридус».
Автоинструктор Цыганков пояснил, почему россияне ездят на красный свет. Водители чувствуют, что могут остаться безнаказанными. Не на всех светофорах установлены камеры видеонаблюдения. Сотрудников автоинспекции автолюбители не боятся. Если водителя и остановят, то он найдет способ договориться за 5 тыс. руб. и продолжит игнорировать красный свет светофора. Культура вождения россиян находится на низком уровне.
«Везде проскочил, везде нарушил и не попался», — эксперт назвал портрет водителя из РФ.
Автоинструктор считает большие штрафы единственным способом изменить ситуацию в лучшую сторону, причем ключевое слово — большие штрафы. Эксперт уверен, что нарушать ПДД в России стало модным. Сергей Цыганков напомнил, что иногда такие нарушения заканчиваются смертями и травмами.
«А если за такое нарушение им будет грозить большой штраф, которого нельзя избежать, то все станут соблюдать красный сигнал светофора. Со скоростным режимом то же самое», — рассказал «Ридусу» автоинструктор Сергей Цыганков.
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал проект ЛДПР о штрафах за опасное вождение. В ведомстве предложили взыскивать по 5 тыс. руб. в случае нарушения.
Ранее сообщалось, что автомобилистов в Подмосковье призвали к осторожности в связи с похолоданием.