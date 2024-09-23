Автоинструктор Цыганков пояснил, почему россияне ездят на красный свет. Водители чувствуют, что могут остаться безнаказанными. Не на всех светофорах установлены камеры видеонаблюдения. Сотрудников автоинспекции автолюбители не боятся. Если водителя и остановят, то он найдет способ договориться за 5 тыс. руб. и продолжит игнорировать красный свет светофора. Культура вождения россиян находится на низком уровне.

«Везде проскочил, везде нарушил и не попался», — эксперт назвал портрет водителя из РФ.

Автоинструктор считает большие штрафы единственным способом изменить ситуацию в лучшую сторону, причем ключевое слово — большие штрафы. Эксперт уверен, что нарушать ПДД в России стало модным. Сергей Цыганков напомнил, что иногда такие нарушения заканчиваются смертями и травмами.

«А если за такое нарушение им будет грозить большой штраф, которого нельзя избежать, то все станут соблюдать красный сигнал светофора. Со скоростным режимом то же самое», — рассказал «Ридусу» автоинструктор Сергей Цыганков.

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал проект ЛДПР о штрафах за опасное вождение. В ведомстве предложили взыскивать по 5 тыс. руб. в случае нарушения.

Ранее сообщалось, что автомобилистов в Подмосковье призвали к осторожности в связи с похолоданием.