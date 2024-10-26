Автомобиль и частный дом загорелись в Коркино, где была убита женщина-таксист

В челябинском Коркино продолжаются волнения. В частности, в пятницу вечером, 25 октября, сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о пожаре в городе. Загорелся автомобиль и частный дом, сообщил официальный информационный канал ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские выехали на место происшествия незамедлительно. Они опрашивают свидетелей и очевидцев. Также были приглашены эксперты-криминалисты. Предварительная версия — умышленный поджог. Возбуждено уголовное дело.

«Следствием Отдела МВД России «Коркинский» по факту поджогов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества)», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники областного и районного отделов полиции были объединены в следственно-оперативную группу для детального изучения преступления. Расследование продолжается.

Согласно данным местных СМИ, дом и автомобиль принадлежит цыганской диаспоре. Волнения в Коркино начались в среду, 23 октября, когда в автомобиле обнаружили тело 40-летней женщины-таксиста. В четверг, 24 октября, местные жители пришли к одному из домов, чтобы выразить жильцу протест. Раздались несколько выстрелов. Подозреваемый в ранении 37-летнего и 29-летнего мужчин задержан, сообщили в СУ СК России по Челябинской области. Ему назначена мера пресечения в виде заключения под стражей до 24 декабря.

В материале интернет-издания «Подмосковье сегодня» собраны все данные о том, как жители Коркино устроили стихийный сход после убийства 40-летней женщины-таксиста.