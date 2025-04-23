Автомобиль влетел в толпу пешеходов в Мичуринске: есть пострадавшие

Прокуратура г. Мичуринска контролирует обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали пешеходы, в том числе несовершеннолетний житель города, сообщил телеграм-канал прокуратуры Тамбовской области.

По данным прокуратуры, ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе. Установлено, что водитель автомобиля «Лада Приора» проигнорировал сигнал светофора. Он допустил наезд на пешеходов. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города. На место происшествия прибыл заместитель прокурора г. Мичуринска Сергей Беляков.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии и ход процессуальной проверки, организованной следственным органом по данному факту», — указано в сообщении ведомства.

В результате ДТП пострадали четыре человека, сообщил телеграм-канал СУ СК России по Тамбовской области. Медики диагностировали у пострадавших различные телесные повреждения. Они госпитализированы. В числе пострадавших — 17-летняя девушка. В момент наезда люди переходили дорогу по пешеходной зоне. За рулем находился 35-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело.

Очевидцы сообщили телеграм-каналу «Мичуринск», что от удара один пешеход отлетел в сторону другого автомобиля. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Водителя задержали прохожие. По неподтвержденной информации, он является сотрудником Росгвардии. Трое пострадавших получили серьезные травмы.

«Пострадавшие: 78-летняя Тамара Т., 61-летний Василий Б., 61-летняя Любовь С. и девушка 17 лет. У всех черепно-мозговые травмы, ушибы грудной клетки и ссадины», — сообщил телеграм-канал «Мичуринск».

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