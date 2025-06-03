Автомобильный обозреватель Крамаренко пояснил суть закона о такси

Автомобильный обозреватель Юрий Крамаренко призвал внимательно ознакомиться с законопроектом о локализации автопарка автомобилей такси, чтобы не делать преждевременные выводы о резком и существенном подорожании стоимости услуги, сообщил kubanpress.ru.

Эксперт обратил внимание, что законопроект не требует от автопарков, чтобы автомобили российского производства были приобретены немедленно. Правительство предоставило время для изменений. Каждый раз, когда автопарк будет обновляться, в нем должны появляться автомобили отечественных моделей.

Эксперт отметил, что в России многие таксисты управляют именно российскими автомобилями, поэтому беспокоиться не о чем. Популярностью пользуются также автомобили из Китая. По информации эксперта, закон не распространяется на тех, кто работает вне компаний.

«Дело в том, что документ необходимо читать. Никто никого не заставляет прям сейчас закупать российские автомобили», — считает автомобильный обозреватель Юрий Крамаренко.

По данным издания, аналитики прогнозируют 30% повышение цен на поездки такси из-за нового законопроекта. Обозреватель Крамаренко отметил, что сервисы могут поднять цены. Однако подорожание не будет столь резким, как считают аналитики. Кроме того, оно будет проходить поэтапно.

Ранее сообщалось, что Путин утвердил новые требования к автомобилям такси.