Путин утвердил новые требования к автомобилям такси

Новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года. Они предусматривают жесткие критерии для включения автомобилей в реестр такси и участия в государственных тендерах.

Согласно документу, основным условием для работы в такси является производство автомобиля в рамках инвестиционного контракта на период с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 годов.

21 мая Совет Федерации одобрил закон о локализации такси в России. Инициативу поддержали председатель комитета Совфеда по вопросам экономической политики Андрей Кутепов и руководитель комитета Государственной думы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Для участия в государственных закупках и тендерах будущим участникам необходимо будет набрать определенное количество баллов по системе локализации. С 1 января 2023 года минимальный порог для участия автомобиля в тендерах на госзакупки составляет 3,2 баллов. В 2027 года порог возрастет до 3,5 тыс. баллов, а затем, в 2028 году, до 3,7 тыс. баллов.

Размер баллов начисляется за различные этапы производства и использование отечественного сырья, таких как сварка кузова (400 баллов), окраска (500 баллов) и использование российского металла не менее 70% от массы кузова (200 баллов).

Закон, подписанный главой государства, предусматривает также льготные условия для определенных регионов страны. В частности, требования не распространяются на автомобили, внесенные в региональные реестры до 1 марта 2026 года.

Для Калининградской области и субъектов Сибирского федерального округа ограничения не будет действовать до 1 марта 2028 года, а для Дальнего Востока — до 1 марта 2030 года. После 2033 года в реестр войдут только автомобили, набравшие достаточное количество баллов по системе локализации.

Как ранее сообщало издание «За рулем», новый закон предполагает появление в такси-парках моделей российского автопрома — LADA (Granta, Vesta и Aura). Отмечалось, что они будут использоваться для перевозки клиентов по тарифам «эконом» и «комфорт».

Дополнительно в список разрешенных транспортных средств должны были выйти китайские бренды Haval Jolion, Haval F7/F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5.

Ранее сообщалось, что в Московской области с начала 2025 года проверили 6 тыс. машин такси.