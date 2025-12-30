Автопробег с Дедом Морозом за рулем и елкой на крыше создал праздник в Наро-Фоминске
REGIONS: в Наро-Фоминске по улицам прошел новогодний автопробег Night Riders
Фото: [Медиасток.рф]
Группа автолюбителей из Наро-Фоминска устроила праздничный новогодний автопробег, сообщил REGIONS.
Участники акции творчески подошли к оформлению своих машин, украсив их яркими гирляндами. На крышах некоторых автомобилей были закреплены небольшие новогодние елки, а сами водители переоделись в костюмы Деда Мороза.
Колонна из нарядных автомобилей проехала по центральным улицам города. В мероприятии приняли участие около 20 машин. Старт был дан от площади возле городской администрации. Маршрут пролегал по улицам Володарского, Московской, площади Свободы, улице Калинина и другим значимым магистралям.
«Дети в восторге, вышли всем двором смотреть», «Спасибо ребятам за праздник! Новогоднее настроение прямо на улице», «Молодцы, что не ждут чуда, а создают его сами», — благодарили пользователи.
Организаторы акции уже заявили, что планируют провести следующий тематический автопробег в мае 2026 года, приурочив его к празднованию Дня Победы.
