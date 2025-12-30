Деда Мороза предлагают прописать в подмосковном Красноармейске

Жители подмосковного Красноармейска предложили оригинальную идею для создания праздничной атмосферы. В местном сообществе в социальной сети одна из участниц выступила с инициативой переименовать улицу Морозова в улицу Деда Морозова, сообщил REGIONS.

Предложение в шутливой форме нашло отклик у десятков горожан. Пользователи начали активно обсуждать последствия такого изменения. Они предположили, что теперь по адресу «ул. Деда Морозова, д. 1» можно будет официально отправлять письма зимнему волшебнику, а также украшать фасады зданий гирляндами и иллюминацией круглый год.

«Это поднимет настроение, и можно будет детям рассказывать, где живет Дед Мороз», — написала местная жительница.

По информации издания, на данный момент начинание остается на уровне народной инициативы и доброй шутки. В настоящее время улица носит имя Петра Морозова — политического агитатора и одного из организаторов советской власти на местной текстильной мануфактуре. С известным пионером-героем Павликом Морозовым она не связана.

