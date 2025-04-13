Автор фразы «Техник мертв, Цой – жив» предложил простить несовершеннолетних вандалов

Роман Яковлев высказал мнение, что не стоит привлекать к ответственности подростков, которые разрисовали памятную стену.

«Я против того, чтобы дети за это ответственность несли. Не имею к ним претензий, не собираюсь объявлять им войну, давать подзатыльники», — рассказал журналистам «Абзаца» основатель «Тайного общества художников» Роман Яковлев.

По мнению Яковлева, задача взрослых — заниматься воспитанием детей. Важно, чтобы они выбирали в качестве примера для подражания достойных людей. Молодые люди должны понимать, где заканчиваются рамки дозволенного.

Роман Яковлев высказал мнение, что несовершеннолетним необходимо запретить слушать творчество Техника и тех рэперов, которые каким-либо образом связаны с запрещенными препаратами. Идею создать стену Паши Техника собеседник издания раскритиковал. По его мнению, у детей тогда полностью пропадет разграничение между добром и злом.

«Никакие памятники, никакие стены, как у Цоя, не должны появляться. Не должны дети с этим сталкиваться и видеть памятник человеку, певшему про наркотики. Есть наши классики, тот же Цой – почему бы им не сосредоточиться на тех текстах, за которые его, собственно, и полюбили?» – выдвинул ответное предложение художник.

По мнению Яковлева, Паша Техник пропагандировал запрещенные препараты. Он считает, что у рэпера были проблемы, от которых он очень страдал. Основатель «Тайного общества художников» признался, что по-человечески испытывает к Паше Технику жалость. По данным издания, художник замаскировал граффити в честь Техника, которое появилось на стене Цоя.

Ранее сообщалось, что телеведущая Кудрявцева ужаснулась похоронами Паши Техника.