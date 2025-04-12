Кудрявцева ужаснулась похоронами Паши Техника, заявив, что наркомана не провожают как гения

Известная российская телеведущая и светская львица Лера Кудрявцева выразила своё недовольство в связи с ажиотажем, который возник вокруг похорон популярного рэпера Паши Техника, скончавшегося в Таиланде от острой легочной недостаточности. Своё мнение она высказала в Телеграм-канале.

По её мнению, так в России не прощались со многими выдающимися деятелями искусства и культуры, а также с другими значимыми личностями.

«А наркомана (пусть он трижды прекрасный и добрый чел) провожают как гения!» — пишет Кудрявцева.

По мнению ведущей, средства массовой информации все последнее время после смерти Техника уделяли и продолжают уделать этому событию чрезмерное внимание.

«У вас детей нет? Вы кого воздвигаете на пьедестал?» — задается вопросами она.

4 апреля не стало российского рэпера Паши Техника. Несколько дней перед этим он находился в состоянии искусственной комы в больнице Таиланда из-за отравления неизвестными веществами. Музыканту было 40 лет.

В минувшую пятницу, 11 апреля, в одном из храмов в столичном районе Лефортово состоялось прощание с Пашой Техником. Проводить его в последний путь пришли тысячи людей, особенно много было молодежи. Очередь растянулась на несколько кварталов.

Ранее сообщалось, как наркотики могли вызвать смертельную пневмонию у Паши Техника.