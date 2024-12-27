Автор хита «Мы будем стоять» преодолевает серьезную болезнь после выхода из СИЗО

Автор хита «Мы будем стоять» Дмитрий Жуков преодолевает серьезную болезнь, которая была диагностирована вскоре после выхода из СИЗО, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Издание отметило, что релиз первой песни Дмитрия Жукова «Мы будем стоять» состоялся в июне 2024 года примерно через месяц после освобождения из СИЗО. Певец и автор своих композиций рассказал, что сумел раскрыть свой талант именно в колонии.

Дмитрий признался, что во время пребывания в колонии использовал любую возможность самосовершенствования. Если замечал, что кто-то играет на музыкальном инструменте, обязательно просил научить его. Теперь Дмитрий начал писать песни на заказ, за что получает денежное вознаграждение.

Издание отметило, что на талант мужчины обратил внимание сотрудник воспитательного отдела по работе с осужденными ГУФСИН Кузбасса Евгений Шамов, который приехал в организацию с проверкой. Он помог Дмитрию создать условия для записи песен. Большинство композиций Жукова посвящены военнослужащим РФ.

«Тем, кто на самом деле готов развиваться и трудиться над собой, мы всегда помогаем. Большая работа проводится с каждым, главное захотеть вернуться в жизнь», — отметил Евгений Шамов.

Ранее сообщалось, что певица Ольга Бурлуцкая выступила в ИК-5 и Можайской ВК ГУФСИН России по Подмосковью.