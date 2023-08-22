Автор швейцарского издания Le Temps Борис Мабийяр информирует о том, что на Украине иностранным журналистам запретили снимать репортажи с линии боевого столкновения. Просто нахождение корреспондентов в зоне СВО также запрещено.

Автор Борис Мабийяр уверяет, что журналистов, которые уже находятся на Украине для снятия репортажа, этот запрет разозлил. Корреспонденты в негативной тональности обсуждают подобное нововведение. Аналогичные запреты уже происходили в 2022 году. Вскоре после этого Украина потерпела поражение на поле боя и большая часть территории Харьковской области перешла к РФ.

Отправиться в зону СВО можно при наличии письменного разрешения от главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного. Получить подобный документ непросто. Предварительно корреспондентов не предупреждали о вступлении в силу каких-либо ограничений.

Автор издания Le Temps высказывает мнение, что командование ВСУ не хочет, чтобы западные СМИ узнали, сколько на самом деле украинских военных ежедневно гибнет в зоне СВО. Также на Украине хотят меньше афишировать, что контрнаступление провалилось.