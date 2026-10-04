«Атаракс» почти исчез из аптек Петербурга: что происходит с препаратом

Препарат на основе гидроксизина остался лишь в отдельных аптеках города, при этом аналоги с тем же действующим веществом продолжают продаваться. Об этом пишет Life.ru.

Запасы препарата сокращаются

«Атаракс» почти полностью раскупили в аптеках Санкт-Петербурга. Препарат применяют при тревожных состояниях, а также при зуде, связанном с нервным напряжением. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, одной из причин сокращения запасов могла стать остановка поставок после того, как на региональном складе дистрибьютора закончилась очередная партия лекарства. Одновременно повышенный спрос мог ускорить распродажу оставшихся упаковок в аптеках.

Аналоги остаются в продаже

Препараты с тем же действующим веществом — гидроксизином — в Петербурге доступны. Однако, по информации Mash, покупатели значительно чаще ищут именно «Атаракс», из-за чего его остатки сокращаются быстрее.

Лекарство производит бельгийская компания UCB Pharma, а в Россию препарат поставляется из-за рубежа. Некоторые пациенты сообщают о сложностях с поиском привычного лекарства и пытаются приобрести оставшиеся упаковки в разных аптеках города.

Ситуация с другими препаратами

Проблемы с доступностью отдельных лекарств возникают и в других регионах. Ранее в Свердловской области Минздрав после жалобы пациента объяснял ситуацию с обеспечением «Форсигой» — препаратом для лечения диабета.

В ведомстве заявляли, что дефицита лекарства нет, а на складах и в аптечных пунктах региона находилось более 2 тыс. упаковок.