Автор «Ночного дозора» выступил против проекта стандарта Минтруда для писателей

Писатель отметил, что одно из требований, которые намерены предъявлять по отношению к литераторам, — наличие высшего образования. Фантаст Лукьяненко, как и многие его коллеги, не имеет высшего образования.

Сергей Лукьяненко напомнил, какие произведения писали Антон Павлович Чехов и Михаил Булгаков, которые были врачами. Однако профессиональная деятельность не помешала им написать бесценные произведения.

«Я всего лишь врач, то есть писателем быть не могу», — отметил Сергей Лукьяненко.

Возможно, проект позволит писателям выходить на пенсию и рассчитывать на прибавку к начислениям, предположил писатель. Однако до пенсии нужно дожить. Пока предложенные параметры профстандарта писателя не приносят творческим людям ничего хорошо.

Ранее сообщалось, что после выступления писателей-русофобов в Москве общественники центра «Сорок сороков» инициировали проверку.