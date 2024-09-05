После выступления писателей-русофобов в Москве общественники инициируют проверку

Правозащитный центр «Сорок сороков» инициирует проведение проверки, на каком основании писатели-русофобы представили сборник рассказов «Тело у каждого свое» в Москве, сообщило интернет-издание «Абзац».

Презентация книги состоялась в московском книжном магазине «Библио-Глобус» в понедельник, 2 сентября. Авторами рассказов выступили Александр Архангельский, Денис Драгунский и Майя Кучерская. На мероприятии присутствовали более 100 человек.

Александр Архангельский — частый гость оппозиционных СМИ. Он сравнивал россиян с «орками», не исключая развал страны. Майя Кучерская усомнилась в значимости русской классической литературы, проведя параллель с калом. Денис Драгунский заявлял, что Россия страдает от шовинизма.

Общественники задаются вопросом, почему писателям позволено публично презентовать какие-либо работы на территории России. Активисты обратились в Министерство юстиции РФ. Копии заявлений находятся в распоряжении «Абзаца». Претензии выдвинуты также к «Библио-Глобус». Активисты просят прокомментировать, почему писателям с неоднозначной общественной позицией предоставили площадку для коллективного выступления.

«Просим разъяснить, почему на третий год специальной военной операции в центре столицы возможно культурное мероприятие с приглашением лиц, явно и открыто дискредитирующих положения Указа Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал о русофобском воспитании детей в стране.