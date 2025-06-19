АвтоВАЗ отрицает, что Роспатент отказал в регистрации товарного знака Azimut

По информации канала, АвтоВАЗ как участник ПМЭФ-2025 презентовал на мероприятии автомобиль с названием Azimut. Однако Роспатент отказал производителю в регистрации торгового знака из-за большого количества копаний с подобным названием.

В АвтоВАЗе Mash сообщили, что информация об отказе Роспатента недостоверная. Дилер намерен и дальше регистрировать товарный знак Azimut. С подобной заявкой они обратились в ведомство в мае 2024 года.

Канал отметил, что Lada Azimut — разработка, полностью выполненная силами отечественных специалистов. Они разработали концепцию дизайна, настройки различных систем и запустили производство. Предполагается, что на достигнутом специалисты не остановятся. В планах — разработка турбоверсии автомобиля, в котором будет представлен классический автомат и мотор мощностью 150 лошадиных сил.

По данным канала, в настоящее время уже разработанный автомобиль отличается модернизированными двигателями собственного производства — 1,6 и 1,8 л. Предложено несколько вариантов трансмиссий — 6-ступенчатая «механика» и вариатор.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» оценил новинку российского автопрома — кроссовер Lada Azimut, представленный на ПМЭФ-2025.