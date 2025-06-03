АвтоВАЗ сообщил, что на ПМЭФ будет представлен новый кроссовер Lada

По информации издания, автомобиль будет находиться в зоне уличной экспозиции бренда, которая расположится между павильонами и конгресс-центром. АвтоВАЗ заявил, что презентация нового кроссовера — не единственный сюрприз, который подготовила компания.

По данным издания, Lada Iskra будет представлена на стенде Самарской области. Предполагается, что приобрести автомобиль можно будет уже нынешним летом. Кроме того, на мероприятии будут представлены и другие модели: гоночная модификация Iskra, ралли-рейдовый внедорожник Niva Sport Т2.

Форум — это площадка, на которую каждый год приезжают представители компаний. У них появляется возможность представить свои наработки, обменяться мнениями и деловыми предложениями.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ предупредил владельцев Lada о мошенничестве.