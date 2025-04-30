«АвтоВАЗ» предупредил владельцев Lada о мошенничестве

В даркнете обнаружили файл с 32 тыс. данных владельцев автомобилей Lada, передает РИА Новости со ссылкой на компанию «АвтоВАЗ». В связи с этим автовладельцев предупредили о случаях возможного мошенничества.

По информации «АвтоВАЗа», появившаяся в апреле 2025 года информация могла быть собрана из ненадежных источников, таких, например, как объявления о продаже автомобилей или иные недостоверные ресурсы.

Также в компании подчеркнули, что системы хранения и учета данных на предприятии находятся под усиленной защитой и исключают возможность несанкционированного доступа.

«Системы учета и хранения данных АО „АвтоВАЗ“ ведутся в других форматах и полностью защищены от нелегального доступа», — говорится в сообщении предприятия.

Владельцам Lada порекомендовали проявлять повышенную бдительность и критически относиться к сообщениям, поступающим от незнакомых лиц или подозрительных источников.

При возникновении сомнений или подозрений автовладельцам также посоветовали обращаться на горячую линию Lada или в официальные дилерские центры для получения консультаций и подтверждения достоверности информации.

Ранее председатель регионального отделения «Движения автомобилистов России» Армен Оганесян оценил новую модель автомобиля Lada Iskra.