Axios: Байден не смог вспомнить дату смерти своего старшего сына в беседе с экс-спецпрокурором

Портал Axios предоставил аудиозапись беседы бывшего американского президента Джо Байдена с экс-спецпрокурором Робертом Хером по делу о ненадлежащем хранении секретных документов, которая длилась пять часов.

Издание напомнило два события, которые значимые для американского экс-президента. Так, в 2015 году от рака мозга в возрасте 46 лет умер старший сын бывшего президента США Джо Байдена. В 2016 году впервые президентом США был избран Дональд Трамп. Во время беседы по делу о ненадлежащем хранении секретных документов экс-спецпрокурор Роберт Хер просил Джо Байдена назвать даты, когда произошли приведенные события. Однако бывший американский президент не смог дать правильный ответ.

По информации издания, Байден не сразу мог ответить на некоторые вопросы, делал длительные паузы между словами. Его голос звучал сухо. Он забывал основные исторические факты, связанные с США, был медлительным. В ходе интервью Байдена просили ответить, с какой целью он хранил секретных документы.

«Думаю, я хотел сохранить это для потомков», — признал Байден.

Ранее стало известно, что команда Байдена хотела усадить его в инвалидное кресло в случае переизбрания.