Стало известно, что команда Байдена хотела усадить его в инвалидное кресло в случае переизбрания

Команда экс-президента Байдена хотела усадить его в инвалидное кресло еще в тот момент, когда он был главой государства. Причиной такого желания было ухудшение здоровья руководителя Белого дома. Об этом сообщил портал Axios.

Издание сослалось на информацию, которую публикуют в своей книге журналисты Джейк Таппер и Алекс Томпсон. Они заявляют, что здоровье Байдена заметно ухудшилось в последние два года его президентства. В частности, у него начались серьезные проблемы с позвоночником.

«Ухудшение физического состояния Байдена, особенно заметного по его шаткой походке, настолько усугубилось, что начались внутренние обсуждения, чтобы посадить президента в инвалидное кресло», — указали авторы книги.

Представители Байдена сошлись во мнении, что такой шаг может негативно повлиять на умы избирателей. Поэтому они решили, что это можно сделать только после проведения выборов, после того, как Байден вновь станет президентом США.

В книге также приводится мнение лечащего врача Байдена. Тот считает, что инвалидное кресло могло понадобиться его подопечному для того, чтобы восстановиться из-за неудачного падения.

Ранее Байден обвинил Трампа в том, что тот давит на Украину и заставляет ее согласиться на потерю территорий. При этом он уверен, что такой шаг не поможет, так как Путин считает всю Украину частью России и по этой причине не удовлетворится полученным.