Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров перечислил последствия для страны государственного переворота, который произошел в 2014 году: рост тарифов на коммунальные услуги, потери территорией, девальвация гривны и многое другое, сообщили РИА Новости.

«Отставка 28 января 2014 года правительства, которое я возглавлял, послужила триггером для осуществления государственного переворота. Ведь отставка подавалась тогда, как условие для урегулирования политического конфликта, для прекращения противостояния власти и оппозиции, переход к мирному процессу. Всем известно, какими тяжелыми последствиями обернулся этот переворот для Украины», — написал Николай Азаров на странице в социальной сети, которая запрещена для пользования на территории РФ.

Николай Азаров занимал должность премьер-министра Украины ровно десять лет назад. Он подал в отставку 28 января с целью мирного решения конфликта. Бывший президент Виктор Янукович считал, что данную должность должен занять представитель партии «Батькивщина» Арсений Яценюк. Предполагалось, что приход в правительство члена оппозиционного блока позволит скорее разрешить спорные вопросы. Яценюк отказался от предложения Януковича.

После государственного переворота из Украины выехало, по данным Азарова, 25 миллионов человек, выросли цены на продукты и коммунальные услуги в 10, а иногда и в 15 раз. Жители Донбасса и Крыма приняли решение отсоединиться от Украины. Эти территории всегда имели приоритетное значение для развития экономики. Также это важная промышленная зона. Все выше перечисленное негативно отразилось на жизни украинцев.

«Украина потеряла мир, спокойствие, макроэкономическую стабильность, политическую стабильность… громадные территории… Кто выиграл от этого конфликта? Однозначно – Украина проиграла. Выиграли только западные кураторы этих событий», — считает Азаров.

Спикер считает, что от всего происходящего на Украине выигрывает Запад. Ситуация не изменится до тех пор, пока к власти не придут политики, которые откажутся выполнять указы прозападных кураторов, которые будут заинтересованы в улучшении жизни обычных граждан.

Ранее бывший премьер-министр Украины Азаров предположил, что даже если киевский режим изъявит желание начать с Россией мирные переговоры, президент США Джо Байден найдет способы препятствовать этому.